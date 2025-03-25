Именитый игрок Иван Едешко высказал мнение, что художественный фильм «Движение вверх» является памятником советским баскетболистам, одержавшим победу на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Сборная СССР в финале встречалась с национальной командой США и победила со счётом 50:49. Едешко принимал участие в решающей игре. Именно Егор на последних секундах отдал передачу на Александра Белова, который забросил победный мяч.

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