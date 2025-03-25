Отец Луки Дончича высказался о будущем сына

Саша Дончич, отец разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича, признался, что игрок здорово чувствует себя на новом месте. В команду из Калифорнии Лука перешёл из «Даллас Маверикс» в результате обмена.

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«Лука родился, чтобы жить в Лос-Анджелесе. Этот город создан для него и здорово сочетается с его характером. Верю, что он добьётся здесь успеха»», — сказал отец Дончича в эфире передачи на словенском телевидении.

После обмена в «Лейкерс» Дончич к настоящему моменту принял участие в 18 матчах, где в среднем набирал 27,2 очка, совершал 8,7 подбора и отдавал 7,8 передачи.