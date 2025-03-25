Джейлен Браун: Джордан был единственным в своем роде

28-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» на позиции защитника, Джейлен Браун утверждает, что на данный момент никто не смог превзойти легендарного Майкла Джордана.

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