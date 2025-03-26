«Зенит» на выезде уверенно победил «Енисей» в матче Единой лиги

В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Енисей» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 81:60 (22:14, 21:12, 14:15, 24:19).

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Самым результативным в составе победителей был центровой Алекс Пойтресс. На его счету 16 очков и четыре подбора. У хозяев площадки чаще всего кольцо соперников поражал лёгкий форвард Дмитрий Сонько. В его активе 21 очко, два подбора и две передачи.

В следующем туре «Енисей» на выезде сыграет с «Уралмашем» из Екатеринбурга. Встреча состоится 30 марта и начнётся в 15:00 мск. «Зенит» в следующем туре примет московский ЦСКА. Матч запланирован на 30 марта. Начало — в 14:00 мск.