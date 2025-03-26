Игроков НБА сносит волна загадочных недугов

Сначала Виктор Вембаньяма, теперь – Дэмьен Лиллард.

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«Милуоки» получил мощный удар по своим чемпионским амбициям — Дэмьен Лиллард, главная звезда команды, выбыл на неопределённый срок из-за тромбоза глубоких вен в правой икре. Инсайдер Крис Хэйнс сообщил о проблемах со здоровьем, добавив, что игрок уже проходит лечение.

Диагноз никак не связан с игровыми нагрузками или травмами, но последствия могут быть разрушительными. В 2015 году похожий диагноз поставил точку в карьере Криса Боша, а в этом сезоне по той же причине «Сан-Антонио» досрочно завершил регулярку Виктора Вембаньямы. Лилларду назначили препараты для разжижения крови, но сроки его возвращения — туманны.

Теперь «Бакс» остаются без главного дирижёра. Лиллард, который в этом сезоне выдавал 24,9 очка, 7,1 передачи и 4,7 подбора за матч, был сердцем их нападения. И без него у команды, и так страдающей от дисбаланса, дела только осложнятся. «Милуоки» сейчас пятые на Востоке (40-31), но стабильности на обеих половинах площадки у них не наблюдается.

Теперь весь груз ответственности ложится на плечи Янниса Адетокунбо. Лидер «Бакс» проводит очередной феноменальный сезон (30,2 очка, 12,0 подбора, 5,9 передачи), однако даже его сверхчеловеческой статистики может оказаться недостаточно, чтобы спасти ситуацию. В прошлом году команда начала ярко, но к плей-офф сдулась и вылетела уже в первом раунде. Сейчас история развивается по похожему сценарию: неуверенная защита и отсутствие стабильности в атаке подводят «Милуоки».

Ситуацию усугубляет то, что Лиллард — это не просто первый номер на табло, но и мозг команды, возможно, её главный «архитектор». Без него «Бакс» придётся срочно перекраивать игру. Тренерский штаб будет вынужден перераспределить нагрузку между оставшимися игроками, однако на таком этапе сезона это задача из разряда «миссия невыполнима».

Даже если Лиллард вернётся, му потребуется набрать форму. А если диагноз окажется суровее, последствия могут аукнуться уже в следующем сезоне. В ближайшие недели «Милуоки» придётся привыкать к новой реальности — и делать это быстро, ведь обратного пути нет.