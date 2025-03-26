Нигерийский центровой БК ЦСКА хотел бы купить себе дом в Москве

Центровой московского ЦСКА Тони Джекири признался, что хочет приобрести жильё в Москве.

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«Я прижился в России и хотел бы купить себе дом в Москве. Здесь очень комфортно, Россия — прекрасная страна. И мне нравится, что в России хорошо принимают моих соотечественников. С тех пор как я впервые приехал в Россию в 2021 году, я встретил много африканцев. В России много стипендий для студентов из Африки, в том числе из моей родной Нигерии. Это круто, и я это всецело поддерживаю», — приводит слова Джекири «Матч ТВ».

Напомним, Тони выступает в составе московского ЦСКА с 2023 года. Ранее он на протяжении сезона играл в казанском УНИКСе.