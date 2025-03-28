Эксперт объяснил, почему Джордан не будет общаться с Леброном

Популярный баскетбольный обозреватель и эксперт Скип Бэйлесс прокомментировал недавние слова лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса о легенде НБА Майкле Джордане. Ранее Леброн заявил, что Джордан не хочет с ним общаться, пока Джеймс продолжает выступать в НБА.

© Чемпионат.com