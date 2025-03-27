Популярное издание Yahoo Sports оценило перспективы Егора Демина

Издание Yahoo Sports оценило перспективы 18-летнего разыгрывающего защитника Егора Дёмина, выступающего за университет Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

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В издании сравнили Дёмина с защитником «Чикаго Буллз» Джошем Гидди и игроком «Орландо Мэджик» Энтони Блэком.