Лука Дончич прокомментировал обидное поражение «Лейкерс» в матче с «Чикаго»

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич дал комментарий по поводу поражения команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Булл». «Озёрники» вели с преимуществом в одно очко за несколько секунд до конца четвёртой четверти, но проиграли после точного броска с центра площадки в исполнении Джош Гидди (117:119).

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