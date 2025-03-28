Журналист Стивен Эй Смит принес публичные извинения Леброну Джеймсу

Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит публично извинился перед 40-летним четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброном Джеймсом из команды «Лос-Анджелес Лейкерс» за свои слова про отсутствие Джеймса на мемориале легендарного Коби Брайанта.

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