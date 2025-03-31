Карасев ответил, общаются ли американские баскетболисты «Зенита» с русскими

Лёгкий форвард «Зенита» Сергей Карасёв рассказал, как взаимодействуют друг с другом русские и американские игроки команды за пределами площадки. По словам Сергея, все баскетболисты постоянно подкалывают друг друга и много шутят.

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