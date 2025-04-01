Леброн рассказал, как Бронни и Брайс впечатлили его своими поступками

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард калифорнийского «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс высказался о том, как его сыновья — Бронни и Брайс — впечатлили его своими поступками.

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