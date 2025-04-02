БК «Самара» может пропустить следующий сезон Единой лиги

«Самара» может пропустить следующий сезон Единой лиги ВТБ. Об этом информирует телеграм-канал Mash на спорте. По сведениям источника, команде заблокировали счета.

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Сообщается, что судебный иск против команды был направлен со стороны ООО «Тпв Рус». По данным источника, «Самара» задолжала организации почти 48 млн рублей. Представители компании выступили с призывом арестовать именно эту сумму, а также всё движимое и недвижимое имущество. Кроме того, запретить руководству «Самары» что-либо менять на своём официальном сайте и участвовать в Единой лиге в следующем сезоне. На данный момент суд удовлетворил только просьбу с арестом счёта и имущества общей стоимостью 47,88 млн рублей, за исключением средств на выплату зарплат и налогов.