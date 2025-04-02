Юрист Екатерина Гордон заявила о выходе из дела о смерти Яниса Тиммы

Юрист Екатерина Гордон рассказала, что больше не занимается делом о смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Решение Екатерина объяснила на своей странице в социальных сетях. По словам Гордон, решиться на этот шаг её побудило несколько причин.

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