Никола Йокич впервые высказался после исторического рекорда в НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал свой рекорд, который он установил в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Миннесота Тимбервулвз». Сербский баскетболист стал первым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл с 61 очком. Встреча завершилась в пользу «Миннесоты» со счётом 140:139.

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