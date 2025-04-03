Долги, уход из Единой лиги и проблемы. Что известно о «Самаре» здесь и сейчас

Руководство клуба ответило на главный вопрос.

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Баскетбольный клуб «Самара» по ходу этого регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ претерпел множество изменений. Во-первых, команда полностью перешла из частного владения в руки государства. Во-вторых, сменилось руководство и состав покинули все иностранцы, включая игроков и тренеров. Каким будет будущее клуба в следующем сезоне и будет ли оно вообще?

Когда «Самара» была с легионерами и топовыми российскими игроками — Антоном Карданахишвили, Ильёй Поповым и Иваном Пынько, то боролась с большинством команд в зоне плей-ин на равных. С грандами нашего баскетбола, конечно, были проблемы, но у кого их нет? В прошлом сезоне клуб и вовсе вышел в плей-офф Единой лиги, где в четвертьфинале уступил УНИКСу со счётом 0-3. В общем, команда у «Самары» была очень даже приличная, однако в руководстве области было принято решение о переходе клуба под курирование государства. Название останется тем же, но произойдёт реструктуризация, и «Самара» станет автономной некоммерческой организацией (АНО).

Во многом это связано с программой «Честный спорт» губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Клуб испытывал ряд проблем с выплатами зарплаты сотрудникам и долгами перед различными организациями. Губернатор пообещал решить эти вопросы. Первым делом клуб отказался от всех легионеров, которые перешли либо в другие команды Единой лиги, либо покинули Россию. Следом на пост генерального директора «Самары» был назначен Алексей Ягунов, который сменил Камо Погосяна, много лет занимавшего эту должность. Было прекращено сотрудничество и с главным тренером Драженом Анзуловичем. У руля команды встал Владислав Коновалов.

Губернатор и все остальные уверяли, что эти изменения никак не скажутся и команда не потеряет своё место в Единой лиге. Всё оказалось именно так – несмотря на стремительное ухудшение результатов, «Самара» продолжает выступать в нашем лучшем баскетбольном чемпионате. Правда, у многих встал вопрос, а что же будет с командой дальше? Буквально вчера, 2 апреля, появилась новости, что на клуб подали в суд, иск в размере 48 млн рублей для взыскания в качестве долга, а также были слышны тезисы о пропуске следующего сезона в Единой лиге. Генеральный директор Ягунов обнадёжил болельщиков «Самары».

«Долг, иск по которому подала компания «ТПВ Рус», возьмут у предыдущего юридического лица. Вы знаете, что в середине сезона клуб «Самара» перешёл из частных рук под управление государства. Учредителем нового юрлица стало министерство спорта Самарской области, сейчас все регламентные задолженности от старых владельцев новое юрлицо приняло на себя и будет их выплачивать. О снятии с чемпионата и пропуске следующего сезона речи не идет. Администрация области всячески поддерживает клуб, мы продолжаем работать, играть. Иск относится исключительно к старым владельцам, их юридическое лицо сейчас находится в предбанкротном состоянии», — объяснил ситуацию Ягунов «Матч ТВ».

Получается, ухода из Единой лиги не будет, потому что все долги связаны с прошлыми владельцами клуба — хорошо. Однако в руководстве планируют выступать в чемпионате только воспитанниками, удачное ли это решение? С точки зрения развития нашего баскетбола — однозначно и безоговорочно да! Правда, в плане результатов «Самара» может продолжить барахтаться на дне турнирной таблицы. Например, «Астана» в этом сезоне победила лишь в двух матчах из 41. Не хочется загадывать и быть чересчур уж жестокими, но такой расклад, вероятно, может ожидать клуб с берегов Волги в следующей регулярке.

Никто не принижает заслуг «Самары», однако речь идёт о том, что в клубе будут выступать не просто российские игроки, а именно воспитанники. Некоторые из них получили шанс узнать, что такое Единая лига, в этом сезоне, будут и те, кто придёт из различных молодёжных команд, не понимая полностью, что происходит и где они оказались. К сожалению, вряд ли с составом, состоящим только из воспитанников, можно бороться за что-то серьёзное. Скорее всего, это долгосрочный проект, который направлен на привлечение молодёжи в баскетбол — на популяризацию этого вида спорта именно в Самаре. Молодые парни и девушки будут думать: «Нужно проявлять себя, тогда я точно попаду в главную команду».

Программа губернатора Федорищева звучит красиво, но на деле означает отказ от амбиций. Да, воспитывать своих — правильно. Но если «Самара» станет вечным лузером (как нынешняя «Астана»), зрители уйдут, спонсоры не придут, а таланты сбегут в другие клубы. Таким образом, команда с берегов Волги рискует повторить судьбу «Химок» — когда-то очень сильного клуба, скатившегося в региональную безвестность. Государство спасло его от банкротства, однако лишило амбиций.

«Самара» с момента того самого решения выиграла лишь два матча из 25. Только трижды клуб до последних минут боролся за победы, но всё равно уступил – «Уралмашу» (64:68), МБА-МАИ (78:80) и «Астане» (72:74). В остальных же встречах разница в счёте была куда больше. Наглядный пример того влияния, которое оказывали легионеры и российские игроки, покинувшие впоследствии команду. Хочется верить в то, что мы, зрители, не получим в итоге ещё один клуб, который в матче с любым соперником будет считаться аутсайдером при любых раскладах.