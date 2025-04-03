БК «Дубай» будет играть в Евролиге

Эмиратский баскетбольный клуб из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) «Дубай» будет играть в европейском элитном турнире Евролига со следующего сезона, сообщил авторитетный инсайдер Маттео Андреани со ссылкой на владельца команды «Виртус» Массимо Дзанетти.

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«Дубай» будет играть в Евролиге со следующего сезона», — сообщил Дзанетти. Соглашение между «Дубаем» и Евролигой рассчитано на несколько лет», — написал Андреани в социальной сети Х (ранее Twitter).

В сезоне-2024/2025 «Дубай» выступает в Лиге ABA (Адриатической лиге), которая является сильнейшим баскетбольным первенством в регионе и включает в себя клубы из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, Черногории и Северной Македонии. На 3 апреля «Дубай» занимает третье место в таблице, уступая лидеру «Партизану» и «Црвене Звезде», идущей на второй позиции.