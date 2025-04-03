Йокич присоединился к Чемберлену по результативности в одном сезоне НБА

30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», присоединился к легендарному форварду Уилту Чемберлену. Теперь два баскетболиста в истории североамериканской лиги набирали за один сезон 60+ очков, 20+ подборов и 20+ передач.

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Всего в истории лиги был сыгран 91 матч, в котором игроки набирали 60+ очков, 7117 игр с 20+ подборами и 237 с 20+ передачами, но только Уилт и Никола закончили встречи с такими показателями по ходу оного сезона.

Йокич также стал третьим игроком в истории, которому удалось оформить трипл-дабл, достигнув при этом отметки в 60 очков.