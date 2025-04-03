Фридзон рассказал о баскетбольных навыках Романа Ротенберга

Обладатель бронзовой награды Олимпиады 2012 года, победитель Евролиги Виталий Фридзон поделился своими мыслями о баскетбольных навыках главного тренера хоккейного петербургского СКА Романа Ротенберга.

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«Я видел, как он забрасывает мячи, подписан на него. Я рад, что он умеет играть в баскетбол, попадает, но его стезя — это хоккей», – отметил Виталий Фридзон в интервью «Спорт-Экспресс».

В первом раунде плей-офф петербургские «армейцы» проигрывают московскому «Динамо» 1-3 в серии. Новая встреча пройдёт 4 апреля в Москве. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00.

Накануне СКА уступил «Динамо» в Санкт-Петербурге со счётом 4:5 (ОТ).