Гомельский предположил, какие команды выйдут в финал НБА в этом сезоне

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский предположил, какие команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) имеют самые высокие шансы оказаться в финале в нынешнем сезоне. По мнению Гомельского, это «Оклахома-Сити Тандер» и «Кливленд Кавальерс».

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