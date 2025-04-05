Названа необычная статистика Йокича в НБА

30-летний сербский центровой колорадского клуба «Денвер Наггетс» Никола Йокич чаще всех остальных игроков в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2020 года наносил удары по мячу во время матчей. На это обратил внимание портал ESPN.

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С начала 2020 года и до сегодняшнего дня Никола 127 раз нарушил правила, связанные с ударом по мячу, во время матчей североамериканской лиги. Отметим также, что Йокич за один сезон-2022/2023 совершил 56 ударов по мячу — больше, чем любая другая команда НБА в целом. Интересно и то, что 67 раз сербский атлет ударил по мячу правой ногой и 60 раз — левой.

Ранее Стив Керр заявил, что считает Николу Йокича лучшим центровым в истории НБА.