Леброн высказался после поражения «Лейкерс» в игре с «Голден Стэйт»

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (116:123).

© Чемпионат.com

«Я уже встречался с ними, когда они заполучили Кевина Дюранта. Всегда одно и то же. Джимми [Батдер] – отличный игрок, который добавим им жёсткости. Они всегда добавляют кого-то, кто придаёт их игре динамичности», – сказал Джеймс в эфире Spectrum SportsNet.

В матче с «Голден Стэйт» Леброн набрал 33 очка, совершил пять подборов и отдал девять передач.