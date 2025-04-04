«Всегда одно и то же». Леброн высказался после поражения «Лейкерс» в игре с «Голден Стэйт»

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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (116:123).

Леброн высказался после поражения «Лейкерс» в игре с «Голден Стэйт»
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«Я уже встречался с ними, когда они заполучили Кевина Дюранта. Всегда одно и то же. Джимми [Батдер] – отличный игрок, который добавим им жёсткости. Они всегда добавляют кого-то, кто придаёт их игре динамичности», – сказал Джеймс в эфире Spectrum SportsNet.

В матче с «Голден Стэйт» Леброн набрал 33 очка, совершил пять подборов и отдал девять передач.

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