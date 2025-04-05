«Енисей» стал последним полуфиналистом плей‑офф ЧР по баскетболу среди женских команд

Красноярский «Енисей» обыграл курское «Динамо» в третьем матче серии плей‑офф ¼ финала чемпионата России по баскетболу среди женских команд.

© Иван Петухов / БК «Енисей»

Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 68:60 в пользу «Енисея», в составе которого 16 очков набрала Дарья Левченко.

Красноярская команда выиграла серию со счетом 2–1 и вышла полуфинал. Соперником «Енисея» в полуфинале будет московский клуб «МБА‑МГУСиТ», вторую полуфинальную пару в премьер‑лиге составили УГМК (Екатеринбург) и оренбургская «Надежда».