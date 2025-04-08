Евролига сделала заявление относительно намерений НБА создать лигу в Европе

Исполнительный совет Евролиги по коммерческим активам 7 апреля провёл заседание, где обсудил будущее соревнований. Правление подтвердило приверженность продолжению пути, пройденного за последние 25 лет.

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Также во время встречи была затронута тема относительно намерений НБА создать новую лигу в Европе.