Болельщика удалили с арены после перепалки с Маркусом Смартом

Фанат переборщил с трэш-током.

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«Он просто перешел границы. Все знают, я не терплю такого. Никто не хочет видеть подобное, особенно в отношении парня, который отдал этому городу все, что у него было», – сказал Смарт после победы «Селтикс» над «Уизардс» со счетом 124:90.

Бостон вел 35 очков за шесть минут до конца, когда за скамейкой «Вашингтона» начался переполох. Смарт указывал на фаната, а его партнеры по команде и тренер, казалось, пытались его удержать.

Смарт пояснил, что просто показывал охранникам нарушителя: «Просто хотел, чтобы его вывели, пока ситуация не усугубилась».

Маркус Смарт был выбран «Селтикс» на драфте 2014 года и провел первые девять лет карьеры в клубе, но летом 2023 года его обменяли в «Мемфис».