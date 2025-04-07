Дёмин оставил загадочное сообщение на фоне предстоящего выбора между НБА или годом в NCAA

Российский баскетболист университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где оставил загадочное сообщение.

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«Всё, что нам нужно — лист бумаги и ручка», — написал Дёмин.

Напомним, в скором времени Егору предстоит принять решение, остаться ли ему в NCAA или принять участие в драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. 15 июня — это дедлайн, чтобы отказаться от участия в драфте и вернуться в колледж.

Многие фанаты под постом Дёмина оставили комментарии, где предположили, что Егор намекнул на решение остаться ещё на один год в студенческом баскетболе.