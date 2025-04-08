Егор Дёмин анонсировал объявление решения по поводу своей дальнейшей карьеры

19-летний российский баскетболист выступающей в американской студенческой лиге NCAA команды университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин анонсировал в социальной сети X объявление решения о своей дальнейшей карьере. Американские аналитические издания предсказывают Дёмину выбор в первом раунде драфта НБА, при этом у него есть возможность провести в NCAA и следующий сезон.

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«Я объявлю своё решение завтра! Настройтесь на 10 утра», — написал Дёмин.

В сезоне-2024/2025 команда BYU дошла до 1/8 финала «Мартовского безумия» NCAA, выступавший на позициях разыгрывающего защитника и атакующего защитника Дёмин являлся стабильным игроком стартовой пятёрки. На счету Егора 33 матча при 10,6 очка, 5,5 ассиста и 3,9 подбора в среднем за игру.

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