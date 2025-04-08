Демин анонсировал важное заявление о своем будущем

Российский баскетболист университета Бригама Янга (BYU) Егор Демин объявил, что в ближайшее время сделает важное заявление о своем будущем.

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19‑летий защитник Демин может попробовать дебютировать в НБА, либо провести еще один год в NCAA, где выступает команда Бригама Янга. В сезоне‑2024/2025 команда BYU дошла до 1/8 финала «Мартовского безумия» NCAA, где потерпела крупное поражение от «Алабама Кримсон Тайд» (88:113).

— Я сообщу свое решение завтра! Ожидайте в 10 утра, — написал Демин в соцсетях.

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил «Матч ТВ», что Демин, вероятно, будет выбран в первом раунде драфта НБА, так что россиянину нет смысла оставаться в NCAA.