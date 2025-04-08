Чарльз Баркли: Майкл Джордан убил больше людей, чем чума

Член Зала славы баскетбола, а также 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Чарльз Баркли признался, что любые сравнения 18-летнего Купера Флэгга с легендами НБА считает преждевременными.

© Чемпионат.com

По мнению Баркли, повышенные ожидания могут только надломить молодого игрока.