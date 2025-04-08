Российский баскетболист Демин принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА
По информации «Матч ТВ», российский баскетболист Егор Демин принял решение выставить свою кандидатуру на предстоящий драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Однако, как сообщает скаут в одном из клубов НБА, правила драфта позволяют изменить это решение.
19‑летний защитник Демин может попробовать дебютировать в НБА, либо провести еще один год в NCAA, где выступает за команду университета Бригама Янга. В сезоне‑2024/25 команда Демина дошла до 1/8 финала «Мартовского безумия» NCAA, где потерпела поражение от «Алабама Кримсон Тайд» (88:113).
Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил «Матч ТВ», что Демин, вероятно, будет выбран в первом раунде драфта НБА, так что россиянину нет смысла оставаться в NCAA.