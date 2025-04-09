Лука Дончич высказался после удаления в матче с «Оклахомой»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич прокомментировал своё удаление, произошедшее в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Оклахома-Сити Тандер».

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Словенец получил технический фол в четвёртой четверти за перепалку с одним из фанатов.

«Если кто-то что-то высказывает мне, я всегда отвечаю. Мои слова не были обращены к судье. Не понимаю этого удаления», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Лос-Анджелес» проиграл со счётом 120:136.