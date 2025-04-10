Трипл‑дабл Зубаца и 35 очков Хардена помогли «Клипперс» обыграть «Хьюстон» в матче НБА

Баскетболисты «Лос‑Анджелес Клипперс» одержали победу над «Хьюстоном» в матче регулярного чемпионата НБА.

Домашняя для «Клипперс» встреча завершилась в пользу хозяев со счетом 134:117. В составе команды из Лос‑Анджелеса трипл‑дабл оформил хорват Ивица Зубац (20 очков, 11 подборов и 10 передач), дабл‑даблами отметились Джеймс Харден (35 очков, 10 передач) и Кавай Леонард (22 очка, 10 подборов).

«Клипперс» одержали 48‑ю победу в 80 матчах и занимают 5‑е место в Западной конференции, «Хьюстон» (52–28) — 2‑й на Западе.

В другом матче трипл‑дабл Джоша Гидди (28 очков, 16 подборов, 11 передач) помог «Чикаго» переиграть «Майами» (119:111), в матче «Денвера» и «Сакраменто» (124:116) центровой «Наггетс» Никола Йокич набрал 20 очков, сделал 12 подборов и 11 раз ассистировал партнерам.

Остальные результаты игрового дня:

«Орландо» — «Бостон» — 96:76

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 103:122

«Торонто» — «Шарлотт» — 126:96

«Юта» — «Портленд» — 133:126 ОТ

«Голден Стэйт» — «Сан‑Антонио» — 111:114

«Финикс» — «Оклахома‑Сити» — 112:125