«Финикс Санз» лишился шансов выйти в плей-ин и плей-офф НБА

Коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» после поражения в домашнем матче с «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 112:125 лишился шансов на попадание в стадии плей-офф и плей-ин в сезоне-2024/2025.

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После 80 игр в сезоне у «Санз» на счету 35 выигранных и 45 проигранных встреч и 11-е место в Западной конференции. Для того чтобы гарантировать себе попадание в стадию плей-ин, «Финиксу» было необходимо одерживать победу в трёх последних матчах регулярного сезона, а коллективу «Даллас Маверикс» проиграть в трёх оставшихся встречах. «Финикс» в первой из трёх игр и уступил «Оклахоме».