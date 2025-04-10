Лука Дончич высказался о перспективах Энтони Дэвиса в «Даллас Маверикс»

26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, высказался о чемпионе лиге и форварде «Даллас Маверикс» Энтони Дэвисе после очной встречи двух команд, завершившейся победой «озёрников» со счётом 112:97.

«Нас обменяли друг на друга, так что теперь все неизбежно будут нас сравнивать… Но он потрясающий игрок, и я думаю, что в «Далласе» у него всё получится», — приводит слова Дончича издание Clutch Points.

Легендарный баскетболист и шестикратный чемпион североамериканской лиги Майкл Джордан отреагировал на бросок Луки Дончича через Энтони Дэвиса.