«Фенербахче» на выезде победил «Баварию» в матче Евролиги

Завершился матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Бавария» и «Фенербахче». Игра закончилась со счётом 89:77 (28:13, 18:18, 22:21, 21:25) в пользу гостей.э

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Самым результативным игроком в составе «Баварии» стал разыгрывающий Карсен Эдвардс. Он набрал 26 очков. У турецкого клуба лучшую результативность продемонстрировал форвард Найджел Хэйс, на счету которого 22 очка, четыре подбора и пять передач.

Это был заключительный тур регулярного чемпионата Евролиги. «Бавария» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице. «Фенербахче» располагается на второй позиции. Завтра, 11 апреля, запланированы ещё три игры. Согласно регламенту соревнований, команды, занявшие места с первого по шестое, проходят в плей-офф. Клубы, который займут места с седьмого по десятое по итогам регулярного сезона, поборются за последние две путёвки в плей-офф через плей-ин.