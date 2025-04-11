36 очков Кейда Каннингема помогли «Детройту» обыграть «Нью-Йорк»

Возможно, этот матч стал репетицией перед первым раундом плей-офф.

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Защитник «Пистонс» Кейд Каннингем провел на площадке 35 минут и набрал 36 очков (16 из 24 с игры, 2 из 5 из-за дуги и 2 из 4 с линии), а также 2 подбора и 8 передач при 4 потерях.

Центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс ответил 25 очками (10 из 19 с игры), 10 подборами и 5 передачами при 7 потерях за 29 минут на паркете.

Баскетболисты «Нью-Йорка» форвард О Джи Ануноби и защитник Джош Харт не приняли участия в матче из-за травм.