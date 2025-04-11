В "Зените" не считают победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ приоритетной задачей

Победа в регулярном чемпионате баскетбольной Единой лиги ВТБ не была приоритетной задачей для петербургского "Зенита". Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Церковный.

"Зенит" досрочно выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, победив дома пермскую "Парму" (105:90). Встреча состоялась 9 апреля.

"Мы не ставили победу в регулярном сезоне в качестве приоритетной цели, - сказал Церковный. - Команда летом значительно обновилась, в текущей обстановке для российских клубов трансферную кампанию провести достаточно сложно. Поэтому главной задачей регулярного сезона было получить к плей-офф сыгранный состав в оптимальных физических кондициях и без травм, которые нас не просто преследовали два предыдущих года, а не позволили сыграть в финалах. То, что заняли первое место, - это, конечно, приятно, но это всего лишь промежуточный результат, дающий преимущество своей площадки".

В 43 матчах "Зенит" одержал 38 побед. Заключительный матч регулярного чемпионата петербургская команда проведет на выезде против "Астаны" 12 апреля.