В "Зените" одобрили новый формат регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Новый формат регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ является более оптимальным с точки зрения распределения сил и возможности наиграть состав. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Церковный.

В регулярном сезоне-2024/25 команды сыграют по четыре матча с каждым соперником и в общей сложности проведут 44 встречи.

"Командам с опытом участия в Евролиге привычно играть большое количество игр, поэтому для нас формат нормальный, - сказал Церковный. - С точки зрения распределения сил, наигрывания состава и заигрывания молодых игроков такой формат более оптимален, чем предыдущие два сезона, когда с момента выхода в группу первых шести команд фактически начинались битвы формата плей-офф и как следствие большое количество травм и повреждений уже к стадии 1/4 финала. В итоге к финальным матчам физические кондиции были далеки от оптимальных".

По итогам регулярного чемпионата в плей-офф выйдут команды, которые займут места с первого по шестое. Следующие четыре клуба сыграют в плей-ин для выявления последних двух участников борьбы за главный трофей. Всего в турнире принимают участие 12 команд.

Ранее "Зенит" досрочно выиграл регулярный чемпионат, одержав 38 побед в 43 матчах. Заключительные игры в рамках регулярного чемпионата пройдут 12 и 13 апреля.