Джош Гидди вошёл в элиту: 1000+ очков, 500 подборов и 500 передач за сезон

Защитник «Чикаго» показал себя универсальным баскетболистом.

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В матче против «Майами» Гидди оформил свой седьмой трипл-дабл в сезоне (рекорд в карьере), набрав 28 очков, 16 подборов, 11 передач, 3 блок-шота и 2 перехвата, что помогло «Буллс» одержать победу со счетом 119:111 и гарантировать себе 9-е место на Востоке.

Таким образом, он вошел в тройку игроков этого сезона (наряду с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом и центровым «Денвера» Николой Йокичем), набравших не менее 1000 очков, 500 подборов и 500 передач.

После Матча всех звезд Гидди в среднем набирает 21,2 очка, 10,7 подбора и 9,3 передачи за игру при 50,0% попаданий с игры и 45,7% с трехочковой дистанции.