В Донецке появится команда Высшей лиги под названием «Шахтёр»

В Донецке планируют создать баскетбольный «Шахтёр» и заявить его в Высшую лигу (третий по силе чемпионат в структуре российского баскетбола) в следующем сезоне. Об этом рассказал президент Федерации баскетбола ДНР Олег Головин.

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