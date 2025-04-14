Игрок «Реала» обратился к лучшему бомбардиру Лиги ВТБ

Бывший игрок «Енисея» и рекордсмен Единой лиги ВТБ по очкам за сезон Ксэвьер Ратэн-Мэйс, ныне выступающий за мадридский «Реал», обратился к бывшему одноклубнику Джеремайе Мартину. Последний стал самым результативным баскетболистом регулярного чемпионата-2024/2025 в Лиге ВТБ (18,2 очка в среднем за игру).

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