Об этом невозможно молчать. Чем удивил регулярный сезон Единой лиги?

Отмечаем важные моменты чемпионата.

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В Единой лиге ВТБ завершился регулярный чемпионат. Далее — плей-ин и плей-офф. Однако есть что обсудить и по итогам регулярки, но не сами результаты, а то, что или кто удивил. «Чемпионат» подготовил материал о том, что точно нужно отметить из того, что происходило на протяжении последних почти семи месяцев.

«Локо», пожалуй, стал главным ньюсмейкером прошедшего лета. Сначала команду покинули лидеры Джейлен Барфорд и всё тот же Девон Акун-Пёрселл. Помимо этого, краснодарцы лишились и одних из лучших воспитанников — Александра Щербенёва и Захара Ведищева. А затем как гром среди ясного неба прогремела новость, что «Локо» расстаётся с главным тренером Александром Секуличем, который к этому времени уже вернулся в Краснодар после отпуска и был уверен, что продолжит работу в новом сезоне. Но даже эту новость красно-зелёные смогли затмить. После увольнения Секулича стало известно, что команду возглавит президент клуба Андрей Ведищев, который ранее не имел опыта работы главным тренером. Несмотря на такие серьёзные пертурбации и три поражения в предсезонке, сложно было представить, что «Локомотив» выпадет из топ-4. Так оно и сложилось.

Опасения оказались напрасны, однако кубанцы всё равно смогли удивить не только своих болельщиков, но и нейтральных зрителей. Южане при Ведищеве выдали лучший старт в своей истории, выиграв девять матчей подряд, а также обновили клубный рекорд по набранным очкам за одну встречу. Также «Локо» показал одинаковый результат с «Зенитом» в матчах с командами из топ-4 — 7-5. Но при этом у команды Андрея Ведищева преимущество над всеми конкурентами по «большой четвёрке» в этих матчах как по количеству набранных очков, так и по количеству пропущенных.

«Уралмаш»

«Уралмаш» был одной из самых ярких команд прошлого сезона, достойно пошумевшей как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф. Перед стартом сезона было стойкое ощущение, что уральцы не намерены сдавать позиции. Они сохранили практически всех лидеров, за исключением Гарретта Нэвелса. Но ему на смену пришёл ещё более сильный игрок — Джеремайя Мартин, который был второй скрипкой в том самом «Енисее» с Ксэвьером Ратэн-Мэйсом. И «Уралмаш» не прогадал с этим подписанием — Мартин стал самым результативным игроком Единой лиги ВТБ, набирая в среднем за матч 18,2 очка.

Также был подписан опытный ветеран и двукратный чемпион Единой лиги Вячеслав Зайцев. На фоне ослабления прошлогодних конкурентов и сохранения костяка трудно было представить, что команда из Екатеринбурга не будет бороться за прямое попадание в плей-офф. И действительно, команда Ростислава Вергуна досрочно гарантировала для себя участие в постсезоне, параллельно выиграв Кубок России. Ну и отдельно хочется отметить, как клуб поработал на трансферном рынке в момент, когда начала разваливаться «Самара». Четыре удачных подписания (Хэйден Далтон, Иван Пынько, Антон Карданахишвили, Илья Попов) по ходу сезона, и эти игроки сейчас являются костяком основного состава.

Естественно, «Зенит» удивил эпизодически, так как ещё перед стартом сезона котировался как один из главных претендентов на титул. Но всё же стоит отметить великолепную менеджерскую работу, когда в некотором роде в кризисный момент удалось очень удачно перестроиться и сделать точечные и нужные подписания в лице Алексея Шведа и Окаро Уайта. Отдельно возвращение Шведа не удивило, но поразило, что он быстро адаптировался, несмотря на отсутствие игровой практики, и теперь может стать если не икс-фактором в плей-офф, то точно джокером в рукаве Хавьера Паскуаля.

Также стоит упомянуть и Георгия Жбанова, который, очевидно, будет претендовать на награду лучшему защищающемуся игроку сезона. Но Жбанов удивил в первую очередь своим прогрессом по части нападения. Он прибавил по количеству набранных очков в среднем за матч и стал ещё одной опцией «Зенита», как правило, в моменты, когда изначально у лидеров в лице Бэйкона и Фрейзера не идёт в позиционной атаке.

Невозможно не упомянуть ветерана и лидера МБА-МАИ Андрея Зубкова. Летом он перешёл из «Зенита», в котором, откровенно говоря, у него не складывалось последнее время, но точно смог вновь обрести себя в столице. Зубков стал лидером москвичей и вторым в лиге по количеству дабл-даблов, которых он оформил девять штук. И что самое примечательное — нынешний сезон стал для него самым результативным в карьере. Он набирал в среднем 14,7 очка. Андрей Зубков стал одним из лучших местных игроков в топ-лигах по очкам и подборам.

Калеб Агада

По итогам прошлого межсезонья больше всех было жалко «Автодор». Команда летом лишилась не только звёзд предыдущего сезона, но и даже потенциальных лидеров предстоящего чемпионата. Как это возможно? Изначально саратовцы объявили о подписании чемпиона НБА Куинндери Уизерспуна, а также воспитанника «Барселоны» Марка Гарсии. С большей долей вероятности они бы являлись игроками стартового состава. Однако за две недели до начала сезона стало известно, что ни Уизерспун, ни Гарсия в расположение команды не приедут. В экстренном порядке был подписан Калеб Агада, но он толком не прошёл предсезонку с командой.

Однако это сыграло на пользу саратовцам. Канадец сразу же стал лидером команды, а также совершил один из главных перформансов сезона — оформил единственный в сезоне и первый с 2022 года трипл-дабл! В матче с «Астаной» Калеб набрал 19 очков, сделал 10 подборов и 15 передач. А в апрельском матче с «Пари НН» Агада не только установил новый рекорд лиги ВТБ по перехватам, совершив девять «краж», но и чуть вообще не перевернул историю чемпионата, почти собрав квадрупл-дабл за 23 игровые минуты! «11+8+8+9» — и кто знает, что было бы, если Агада провёл бы на площадке больше времени.

Самсон Руженцев

Руженцев перешёл в «Парму» из ЦСКА путём аренды, но его дебют пришлось отложить, так как Самсон сломал ногу в августе в матче «Кубка Дружбы» против сборной России. В итоге впервые в составе пермяков он появился на паркете почти в середине декабря. На адаптацию ему потребовалось буквально два матча, после чего он выдал шестиматчевую результативную серию, в которой набирал в среднем 20,5 очка. В гостевом матче с «Зенитом» в апреле Руженцев обновил рекорд карьеры, набрав 29 очков! Самсон с первых же матчей стал лидером «Пармы» и незаменимой частью основного состава Евгения Пашутина. Для форварда этот сезон стал лучшим в карьере по результативности.

Хоменко перебрался в «Пари НН» из МБА-МАИ летом и точно не прогадал. До ноября он обосновывался, после стал тем игроком, каким его и ожидали увидеть. Чего стоят шесть перехватов в матче с «Астаной» или карьер-хай в 26 очков против ЦСКА — родной команды, воспитанником которой он является. После ухода Зака Наталла у Хоменко был если не карт-бланш, то точно огромный кредит доверия от главного тренера Сергея Козина. Александр прекрасно влился в поволжский коллектив и стал одним из лидеров.

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