Гомельский оценил усиление УНИКСа двумя легионерами

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу недавнего хода УНИКСа на трансферном рынке. Напомним, клуб из Казани усилили лёгкий форвард Дэрран Хиллиард и защитник Маркус Кин.

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