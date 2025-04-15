Впервые за семь лет россиянку взяли на драфте женской НБА

Россиянка Анастасия Олаири Косу была выбрана под 15-м номером клубом "Миннесота Линкс" на драфте женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

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Событие неординарное. Драфт - это ярмарка талантов, где клубы WNBA закрепляют за собой права на самых талантливых баскетболисток. Россиянок там в последний раз выбирали аж в 2018 году. Тогда Мария Вадеева стала 10-м номером драфта, а Раиса Мусина - 21-м.

Что касается Олаири Косу, ей 19 лет. Девушка выступает за екатеринбургский УГМК на позиции тяжелого форварда. В составе уральского клуба Анастасия уже дважды становилась чемпионкой страны. Еще один раз она брала этот титул, выступая за курское "Динамо".

В 2019-м в составе сборной Анастасия взяла золото на Евробаскете до 16 лет. Олаири Косу стала самым ценным игроком того турнира.