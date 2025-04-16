В аэропорту Нижнего Новгорода задержали пять рейсов из-за введенных ограничений

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апреля. /ТАСС/. Два рейса на прибытие и три на отправление задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода в связи с введенными ограничениями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале аэропорта.

"В связи с ограничениями, введенными органами воздушного движения в аэропорту Нижнего Новгорода на прием и выпуск самолетов, на 08:30 мск задерживаются два рейса на прибытие и три на отправление", - отмечается в сообщении.

По данным аэропорта, с пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпании.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов утром 16 апреля введены в аэропортах Стригино в Нижнем Новгороде и Туношна в Ярославле для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.