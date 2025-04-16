Баскетболистам «Самары» задерживают зарплату на три месяца

По информации «Матч ТВ», баскетболисты клуба Лиги ВТБ «Самара» не получают зарплату с февраля, аналогичная ситуация в женском клубе.

© Единая Лига ВТБ

Игроки в конце февраля подписали новые договоры, но задержки по зарплатам остались — выплат за март и апрель на данный момент также никто не получил. Клуб обратился за помощью в министерство спорта, там приняли документы, в ближайшее время в клубе надеются на выплаты, но конкретных сроков нет. Игрокам несколько раз называли даты выплат, но постоянно переносили их.

Ранее БК «Самара» перешел под курирование государства после того, как при прежнем руководстве у клуба накопились долги на сумму около 200 млн рублей.

В прошедшем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Самара» заняла 11‑е место, одержав девять побед в 44 матчах.

Женская «Самара» не попала в плей‑офф премьер‑лиги.

Прямые трансляции матчей Единой лиги ВТБ смотрите на телеканалах семейства «Матч!», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.