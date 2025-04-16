Член Зала славы Дуайт Ховард намерен вернуться в НБА

«Я стал бы первым играющим членом Зала славы». Дуайт Ховард намерен вернуться в НБА
Дуайт Ховард хочет войти в историю, как первый играющий член Зала славы.
«Конечно, я думаю о возвращении в НБА. Это было бы потрясающе, потому что это вошло бы в историю. Я стал бы первым действующим членом Зала славы. Это была бы громкая новость – первый действующий член Зала славы, играющий в НБА. Если бы я играл за «Лейкерс», Лука набирал бы очки в каждой атаке, мы набирали бы очки в каждой атаке. Остановить меня и Луку в пик-н-ролле было бы невозможно. Мои заслоны настолько смертоносны. Единственное, что можно было бы делать, это провоцировать фолы в нападении, но мои заслоны были бы настолько хороши, а у Луки было бы так много свободы после моих заслонов, что его игра вышла бы на новый уровень», – сказал чемпион НБА 2020 года в составе «Лейкерс».