Главный тренер «Црвены Звезды» раскритиковал судей после вылета из Евролиги

Главный тренер «Црвены Звезды» Яннис Сферопулос прокомментировал поражение, которое его команда потерпела в матче плей-ин Евролиги с «Баварией» (93:97 ОТ). По мнению Сферопулоса, судьи не зафиксировали фол со стороны соперников в конце основного времени матча, который позволил бы сербскому клубу рассчитывать на штрафные броски.

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