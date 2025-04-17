Агент: по игре Швед – не главная звезда Единой лиги ВТБ

Баскетбольный агент Станислав Рыжов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ оценил игру защитника «Зенита» Алексея Шведа в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ-2024/25.

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36-летний Швед провел за сине-бело-голубых 17 матчей, набирая в среднем за игру 10,5 очка, делая 6,1 ассиста, совершая 2,2 потери.

– Как вы оцените игру Шведа после возвращения в Единую лигу ВТБ?

– О таком Алексее Шведе, думаю, мечтали многие тренеры, его тренировавшие. Идеально раздает передачи, не форсирует броски, пусть скорость и упала, но интеллект никуда не делся! Пока за это подписание ставим менеджменту твердую пятерку! Осталось понять, хватит ли сил на долгие изнурительные серии плей-офф, но он – профессионал и знает, как себя готовить к играм.

– Способен ли Швед привести «Зенит» к чемпионству?

– Все-таки сейчас Алексей играет так сказать вторую скрипку, и это идет на пользу команде. Главная звезда – по-прежнему главный тренер Чави Паскуаль, а из игроков, конечно, Бейкон, Фрейзер и Хантер, они должны вести за собой Зенит к единственному приемлемому с таким ростером результату — первому месту по итогам плей-офф! В регулярке уже справились, посмотрим что дальше.

– Можно ли назвать Шведа главной звездой Лиги ВТБ?

– Пожалуй, нет. По узнаваемости, вниманию болельщиков – да. Но по игре главными звездами Лиги считаю Бейкона, Тримбла, Фрейзера, Найта и Мартина.