Комментатор ESPN, сказавший, что Леброн не нытик, подвергся критике

61-летний баскетбольный аналитик из американского колледжа, который в данный момент работает на ESPN, Джей Скот Билас подвергся критике фанатов после того, как во время первого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесотой Тимбервулвз» (95:117) назвал четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса не нытиком.

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«Чёрт возьми, Билас серьёзно назвал Леброна не нытиком в прямом эфире», — написал один из фанатов в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Билас только что сказал «он не нытик»… о Леброне Джеймсе??!?! Джей когда-нибудь раньше смотрел, как играет Леброн? Какой совершенно странный комментарий», — поделился мыслями другой зритель.

Эпизод произошёл в момент, когда на Леброне не свистнули фол и он в знак протеста упал на пол перед судьёй, медленно поднимаясь обратно.